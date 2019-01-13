Самолет, направлявшийся из Москвы в Прагу, съехал в «Шереметьево» со взлетной полосы

Boeing 737 чешской авиакомпании Smartwings, который должен был следовать по маршруту Москва – Прага, съехал со взлетно-посадочной полосы аэропорта «Шереметьево». Из находившихся на борту 39 пассажиров и семерых членов экипажа никто не пострадал; они были доставлены на автобусе в здание аэропорта. Для эвакуации лайнера полосу пришлось временно закрыть; ряд рейсов был задержан или перенаправлен в другие аэропорты.

Как сообщает пресс-секретарь Smartwings Владимира Дуфкова, самолет выехал за пределы полосы после того, как капитану воздушного судна пришлось прервать взлет во время разгона. «Причиной стала несимметричная тяга двигателей на полосе, на поверхности которой присутствовал лед и снег», – сообщает Дуфкова. По данным «Интерфакса», самолет отнесло на 100 метров влево от полосы.