Самой выдающейся личностью в чешской истории признан король Карл IV; Карел Готт – на 4-м месте

По результатам опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения, самой выдающейся личностью в чешской истории стал король Богемии, император Священной Римской империи Карл IV (1316–1378), за которого проголосовали 20% респондентов.

Второе и третье место с небольшим отрывом заняли первый президент Чехословакии Т. Г. Масарик (1850–1937) и диссидент, первый президент страны после падения социализма Вацлав Гавел (1936–2011). На четвертом месте оказался эстрадный певец Карел Готт, скончавшийся 1 октября 2019 г.

За четверкой лидеров со значительным отрывом следуют: церковный реформатор Ян Гус (1369–1415), действующий президент Милош Земан и педагог и философ Ян Амос Коменский (1592–1670). 2% опрошенных проголосовали за хоккеиста Яромира Ягра, 1% – за полководца гуситов Яна Жижку (1360–1424). Последние места заняли экс-президент Чехии Вацлав Клаус и вымышленный персонаж – «универсальный гений» Яра Цимрман, который в 2005 г. завоевал звание «Величайшего чеха».