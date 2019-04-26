Самое дорогое произведение послевоенного периода Чехии выставлено в Arthouse Hejtmánek

Самое дорогое произведение чешского послевоенного периода работы легендарного Микулаша Медека под названием Akce II (Vlna) с пятницы до воскресенья, 28 апреля, выставлена в пражской галерее Arthouse Hejtmánek. Медека многие искусствоведы считают самым выдающимся чешским художником 2-й половины XX века. Его семья оказалась на плохом счету как при нацистах, так и при коммунистах.

Галерист Томаш Гейтманек ранее приобрел картину в США за 1,07 млн долларов (24,4 млн крон), продажа поставила абсолютный рекорд стоимости полотен Медека. Наряду с работой Akce II в галерее экспонируется картина этого художника Akce I Vajíčko, которая будет выставлена на торги в июне. Стартовая цена составит восемь миллонов крон.

По словам Томаша Гейтманека, картину Akce II (Vlna) 1956 года он купил в Америке в феврале 2019 г. для своего заказчика. О существовании полотна до сих пор не было известно.