Саммит государств, входящих в группу сторонников сплочения ЕС, предваряла встреча премьеров Вышеградской четверки

Во вторник, 5 ноября, в Праге состоялась встреча премьер-министров стран Вышеградской четверки – V4 (Чехии, Словакии, Польши и Венгрии). Главы правительств, как предполагается, обсудили перспективы, данные в многолетних финансовых рамках Евросоюза, а также направления политики ЕС в области климата.

В продолжение данной встречи в Пражском Граде состоится саммит представителей шестнадцати государств, входящих в группу сторонников политики сплочения ЕС. Они заинтересованы в выравнивании дисбаланса между «старыми» и «новыми» членами ЕС при составлении бюджета и намерены разработать общую позицию при обсуждении параметров на следующий долгосрочный бюджетный период Евросоюза с 2021 по 2027 гг.