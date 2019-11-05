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Саммит государств, входящих в группу сторонников сплочения ЕС, предваряет встреча премьеров Вышеградской четверки

Лорета Вашкова
05-11-2019
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Во вторник, 5 ноября, в Праге проходит встреча премьер-министров стран Вышеградской четверки – V4 (Чехии, Словакии, Польши и Венгрии). Главы правительств, как предполагается, обсудят перспективы, данные в многолетних финансовых рамках Евросоюза, а также направления политики ЕС в области климата.

В продолжение данной встречи в Пражском Граде состоится саммит представителей 17 государств, входящих в группу сторонников политики сплочения ЕС. Они заинтересованы в выравнивании дисбаланса между «старыми» и «новыми» членами ЕС при составлении бюджета и намерены разработать общую позицию при обсуждении параметров на следующий долгосрочный бюджетный период Евросоюза с 2021 по 2027 гг.

 
 
 
 
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