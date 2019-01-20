Самая красивая туристическая открытка посвящена тысячелетнему дубу Олдржиха

Победителем конкурса на лучшую туристическую открытку 2019 года так же, как и в прошлом году, стал фотограф Ладислав Реннер. В нынешнем году жюри в рамках брненских выставок Go и Regiontour наиболее высоко оценили фотографию это автора, на которой запечатлен тысячелетний Олдржихув дуб в местечке Перуц в районе Лоуны.

«Несмотря на то, что тираж открыток после 2000 года ощутимо сократился, их по-прежнему посылают, коллекционируют, а также любуются ими», - отметил организатор конкурса Марцел Гетц из Чешской сказочной академии. Конкурс проводился уже в 22-й раз. Реннер побеждал в нем семь раз в рамках главной категории "«Одновидовая» открытка".