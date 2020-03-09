Сальдо внешнеторгового баланса ЧР составило 60 млн евро, число безработных сократилось до рекордного уровня

Новая порция макроэкономической статистики была опубликована в понедельник, 9 марта. Как сообщило Чешское статистическое управление (ЧСУ), положительное сальдо внешнеторгового баланса страны сократилось в январе в годовом исчислении на 2,4 млрд крон до 15,1 млрд (почти 60 млн евро). Снизилась, прежде всего, торговля компьютерами, напротив, увеличился экспорт автомобилей. По данным ЧСУ, профицит торговли со странами-членами ЕС не изменился и составил 72,6 млрд крон, дефицит торгового баланса со странами, не входящими в ЕС, увеличился на 2,3 млрд крон до 56,1 млрд.

В свою очередь, безработица в стране в феврале снизилась до 3% после двух месяцев роста. Число безработных сократилось по сравнению с январем почти на 3 тыс. до 227 369 человек, что является самым низким показателем с февраля 1997 года. Средний возраст безработных составил 43,1 года, причем более трети безработных были люди старше 50 лет.