Сайтам-распространителям дезинформации хотят ограничить доходы

Ассоциация агентств по коммуникации (AKA) намерена обратиться с призывом к рекламодателям не ставить под удар свою репутацию, позволяя показывать свои торговые марки на сайтах, распространяющих дезинформацию. Организация, объединяющая около 70 рекламных агентств, планирует подключиться к системе, позволяющей выявлять сайты, распространяющие заведомо ложные сведения. Об этом сообщил на заседании в Сенате ее председатель Марек Главица.

Сенатор, бывший кандидат в президенты страны Иржи Драгош также считает ограничение доходов от рекламы одним из наиболее действенных инструментов борьбы с распространением дезинформации. Аналитик организации «Вместе за Чехию» Адела Клечкова отметила, что чешские законы позволяют карать за разжигание ненависти или распространение ложных панических слухов, однако эти правила достаточно сложно применять в интернет-пространстве. «Законы действуют офлайн и не действуют онлайн», – подчеркнула эксперт.