Сабликова победила на третьем этапе Кубка мира в забеге на 1500 метров

32-летняя чешская конькобежка Мартина Сабликова в воскресенье, 8 декабря, победила на третьем этапе Кубка мира, проходящем в Казахстане, в забеге на 1500 метров среди женщин дивизиона В.

Трехкратный призер Олимпийских игр Мартина Сабликова показала результат 1:57,507, второй финишную черту пересекла канадская спортсменка Изабель Вайдеман, третьей Надежда Морозова из Казахстана.

Чешская конькобежка Никола Здрагалова заняла 11-е место в Нур-Султане в дистанции 1500 метров, улучшив свою позицию после предыдущего этапа Кубка мира в Польше, где она оказалась на 14-м месте.