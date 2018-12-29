С января вступает в силу десяток новых законов и постановлений

Эва Туречкова
29-12-2018
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Начиная с 1 января 2019 года, в Чехии вступает в силу десяток новых законов. Таким образом, зарплаты политиков верхнего звена поднимутся на девять процентов; начнет действовать годовая отсрочка перехода на электронные больничные листы, снизится НДС на проезд в поездах, автобусах и на канатных дорогах.

В силу вступает также ряд социальных законов, например, регулирующих порядок предоставления услуг и финансовых пособий инвалидам, а также норма, устраняющая возрастной предел для ревизионных врачей.

 
 
 
 
 
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