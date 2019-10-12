Архив передач

С рынка труда исчезают некоторые традиционные профессии

Эва Туречкова
12-10-2019
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С рынка труда Чехии постепенно исчезают некоторые традиционные профессии. Некоторые виды работы остались без надобности, другие вытесняет робототехника.Таким образом, начиная с 90-х годов прошлого века, в стране значительно сократилось количество трудящихся в отрасли сельского и лесного хозяйства, а также рыбной промышленности – их стало меньше на 210 тысяч человек.

Полностью исчезли такие профессии как ледоруб, до изобретения холодильников специалист по добыче льда, оператор коммутатора, доярка. В будущем, в связи с развитием алгоритмов и искусственного интеллекта, ожидается уменьшение количества административных работников.

 
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