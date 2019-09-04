С пражского памятника маршалу Коневу сняли леса

Администрация столичного района Прага-6 во вторник вечером отдала распоряжение снять с памятника советскому маршалу Ивану Коневу леса и защитную пластиковую пленку. Согласно заявлению районного руководства, это была попытка защитить монумент от вандалов, которые неоднократно обливали скульптуру военачальника краской. Последний раз это произошло 22 августа сего года. Появившуюся на скульптуре непрозрачную оболочку несколько раз срывали активисты, считающие, что действия администрации оскорбляют память маршала и погибших советских солдат. Решение о полном отстранении лесов и пленки администрацией Праги-6 было принято после протестной демонстрации, организованной у памятника Коневу на площади Интербригады общественным объединением Česká Suverenita (Чешский суверенитет). В акции приняли участие представители компартии, социал-демократический депутат и пресс-секретарь президента Чехии.

Глава администрации Ондржей Коларж, ссылаясь на мнение жителей района, добивается отстранения монумента с площади, предлагая переместить его на территорию российского посольства или в музей. Российская сторона действия представителей Праги-6 критикует. В понедельник во время протестного мероприятия на площадь Интербригады пришли также граждане, поддерживающие мнение руководства районной администрации в отношении памятника Ивану Коневу. Староста Ондржей Коларж во время дискуссии на «Чешском Телевидении» заявил, что вместо скульптуры Конева на площади может стоять новый памятник, посвященный павшим солдатам.