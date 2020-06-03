С полуночи среды Чехия и Словакия взаимно откроют свои границы

С полуночи среды, с 3 на 4 июня, Чехия и Словакия взаимно откроют свои границы и вернутся таким образом к режиму, существовавшему до пандемии коронавируса. Об этом сообщили премьеры обоих государств Андрей Бабиш и Игор Матович, находящийся с официальным визитом в Праге. Договоренности по данному вопросу премьеры достигли два дня назад, однако сохраняли это в тайне.

Со своим чешским коллегой глава правительства Словакии из-за карантинных мер пока имел возможность повторно беседовать лишь в рамках видеоконференций.