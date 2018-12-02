С паспортом Чехии можно въезжать без визы в 163 страны мира

Ежегодный рейтинг Passport Index 2018 г. поместил паспорт Чешской Республики на 5-е место по уровню свободы передвижения. С чешским паспортом можно отправиться без визы или оформлять ее по прибытии в 163 странах.

На первом месте оказался паспорт Объединенных арабских Эмиратов, с которым можно въезжать без визы в 167 стран. Вторую строчку заняли Сингапур и Германия (166 стран). На третьем месте оказались Швеция, Франция, США, Италия и Норвегия и др., с паспортами которых можно беспрепятственно въезжать в 165 стран.

Украина финишировала 28-й – ее граждане могут без оформления виз въезжать в 131 страну мира. Российский паспорт оказался на 38-й строчке рейтинга (116 стран).