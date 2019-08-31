С памятника маршалу Коневу вновь сорвали защитную пленку

В ночь на субботу двое молодых людей вновь частично сорвали с пражского памятника советскому маршалу Ивану Коневу защитную пленку, закрывающую его от глаз прохожих. Мужчины в возрасте 22 и 23 лет были задержаны полицией.

Леса с натянутой на них пластиковой непрозрачной пленкой вокруг скульптуры советского военачальника, установленной на площади Интербригады, распорядилась поставить администрация столичного района Прага-6. Согласно заявлению старосты Ондржея Коларжа, это способ защитить монумент от вандалов, которые уже неоднократно обливали его краской. Против действий руководства Праги-6 протестует дипломатическое представительство Российской Федерации, считая их оскорблением памяти солдат Красной Армии. Глава района Ондржей Коларж, ссылаясь на то, что жители его района выступают против этого памятника, добивается перемещения скульптуры Конева на территорию российского посольства или в один из военно-исторических музеев. 12 сентября представители Праги-6 будут вновь обсуждать предложение об отстранении памятника советскому маршалу с территории района.

В связи с событиями вокруг памятника Коневу в адрес Ондржея Коларжа начали поступать послания с угрозами физической ликвидации. Полиция предоставила старосте личную охрану.