С октября вступили в силу поправки в закон о дорожном движении

В Чехии в понедельник вступили в силу поправки в закон о дорожном движении. Например, начиная с начала октября, водители, подъезжая к пробке, обязаны встать и двигаться в ней таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд машин спасательных служб.

Коридор для проезда спасателей шириной не менее трех метров должен образовываться в каждом направлении между двумя крайними левыми полосами. Правило уже действует в ряде европейских государств. В случае его нарушения, водителю грозит штраф в размере 2500 крон (100 евро).