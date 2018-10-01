С октября вступили в силу поправки в закон о дорожном движении

Эва Туречкова
01-10-2018
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В Чехии в понедельник вступили в силу поправки в закон о дорожном движении. Например, начиная с начала октября, водители, подъезжая к пробке, обязаны встать и двигаться в ней таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд машин спасательных служб.

Коридор для проезда спасателей шириной не менее трех метров должен образовываться в каждом направлении между двумя крайними левыми полосами. Правило уже действует в ряде европейских государств. В случае его нарушения, водителю грозит штраф в размере 2500 крон (100 евро).

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