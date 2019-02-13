С начала текущего года от гриппа в Чехии скончалось более 30 человек

С начала текущего года до конца минувшей недели в Чехии от гриппа скончался 31 пациент из числа госпитализированных, причем за последнюю неделю интенсивность смертности по причине этой болезни возросла вдвое.

Число пациентов, оказавшихся в отделениях интенсивной терапии, в целом достигло 184 человек. Информацию предоставила Национальная референс-лаборатория по диагностике гриппа.

Согласно статистике, в прошлом сезоне грипп унес жизни примерно 260 граждан. Врачи полагают, что от осложнений, вызванных гриппом, в стране ежегодно умирает от 1500 до 2000 человек.