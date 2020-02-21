С начала марта в центре Праги начнет действовать запрет на «пивомобили»

С начала марта 2020 г. в районе Прага-1 вступает в силу запрет на передвижение так наз. «пивомобилей». Он будет распространяться на все велосипеды, ширина которых превышает 120 см. В центре столицы об этом будут оповещать специальные дорожные знаки, установка которых завершится не позднее 29 февраля. Всего будет вывешено 237 знаков в 67 местах первого района Праги.

«Я рад, что этот печально знаменитый туристический аттракцион прекратит свое существование», – подчеркнул один из членов городского совета. На данный вид транспорта поступали многочисленные жалобы от местных жителей, жаловавшихся на шум. «Пивомобилями» называют передвижные пивбары на базе велосипеда. Он движется благодаря педалям, которые крутят посетители такого бара.