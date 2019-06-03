С начала 2019 года в Чехии зафиксировано 545 случаев заболевания корью

Как сообщает Минздрав, с начала года в Чехии зафиксировано 545 случаев заболевания корью, однако в последние недели динамика инфицирования несколько снизилась. По мнению специалистов, одной из причин высокой заболеваемости является снижение иммунитета у взрослых, которые прошли вакцинацию еще в детском возрасте. В настоящее время часть расходов по прививкам от кори взрослых берут на себя страховые компании.

За весь прошлый год корью в стране заболело 203 человека. В этом году отмечен рост распространения заболевания, прежде всего в Праге. Корь является острым инфекционным вирусным заболеванием с высоким уровнем заразности, передающееся воздушно-капельным путем во время кашля или чихания.