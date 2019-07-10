С начала 2019 г. в Моравии было задержано 25 нелегальных мигрантов

Катерина Айзпурвит
10-07-2019
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С начала текущего года полиция по делам иностранцев задержала на юге Моравии в общей сложности 25 нелегальных мигрантов. Трое граждан Бангладеш в возрасте 17, 20 и 25 лет следовали через территорию Чехии в Германию в грузовике, который покинули из-за голода и жажды, после чего были остановлены на дороге полицией.

В ходе строительных площадок на юге Моравии полиция по делам иностранцев выявила около 300 нелегально работающих там иностранцев, большинство из которых оказались гражданами Украины.

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