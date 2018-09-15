С начала 2018 г. на территории Чехии было задержано лишь 130 нелегальных мигрантов

Как сообщает глава МВД Ян Гамачек, с начала текущего года на территории Чехии было задержано лишь 130 нелегальных мигрантов, что значительно ниже показателя 2015 г., на который пришелся пик миграционного кризиса. Тогда было задержано около 3000 беженцев, нелегально пересекавших территорию страны.

Министр подчеркнул, что эффективная работа чешской полиции по выявлению нелегальных мигрантов отпугивает тех, кто занимается незаконной переправкой людей через Чехию в третьи страны. Также Ян Гамачек сообщил, что большинство задержанных нелегальных мигрантов являются выходцами из Ближнего Востока и бывших республик Советского Союза.