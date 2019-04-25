С момента вступления в ЕС Чехия из европейского бюджета получила 28 млрд евро

С 2004 до конца 2018 года Чешская Республика получила около 1,31 трлн крон (около 50 млрд евро) из бюджета ЕС, направив в него 565 млрд крон (почти 22 млрд евро). Такие данные опубликовал чешский Минфин. Больше всего ЧР получила в 2015 году – 192 млрд крон. Постепенное увеличение отчислений из чешского в европейский бюджет обусловлен растущим объемом бюджета ЕС и экономическим развитием страны.

Чехия начала привлекать европейские субсидии в 2004 году. В программный период с 2007 по 2013 гг. 4% из выделенных субсидий остались неизрасходованными. В период с 2014 по 2020 гг. Чешская Республика может получить около 610 млрд крон (23 млрд евро).