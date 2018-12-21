С момента открытия после ремонта Национальный музей посетило более 200 тысяч человек

Антон Каймаков
21-12-2018
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Пражский Национальный музей, который после семи лет ремонтных и реставрационных работ вновь открыл свои двери в конце октября сего года, уже успело посетить более 200 тысяч человек. При этом большая часть залов еще остается недоступной. Абсолютно все музейные экспозиции откроются только к марту 2019 года.

Реставрация и реконструкция Национального музея обошлась казне в 1,8 миллиарда крон (69,2 миллиона евро).

 
 
 
 
 
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