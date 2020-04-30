С. Лавров назвал сообщение о планах отравления чешских политиков «немыслимым»

Сообщение о намерениях отравления чешских политиков, опубликованное в еженедельнике Respekt, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «немыслимым».
«Если вы обнаружили в портфеле у любого пассажира отравляющее вещество убойного свойства, как вы пропустили этого человека? И как вы позволяете ему продолжать находиться на вашей территории? Это просто, по-моему, немыслимо", - сказал Лавров журналистам, комментируя публикацию на пресс-конференции по итогам видео-встречи глав МИД «нормандской четверки». Об этом сообщили агентства ТАСС и РИА Новости.
Глава МИД России ожидает реакции со стороны Чехии начать диалог, касающийся демонтажа памятника Коневу, который он назвал «грубым нарушением» договора о дружеских отношениях, подписанного в 1993 году.
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