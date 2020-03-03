Архив передач

С компьютеров администрации президента Чехии произошла утечка данных за рубеж

Тимур Кашапов
03-03-2020
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С компьютеров, подключенных к сети Администрации Пражского Града, произошла утечка данных за рубеж. По информации издания Mlada fronta Dnes, специалисты в сфере информационных технологий обнаружили, что данные поступали на зарубежные IP-адреса в течение как минимум нескольких месяцев.

Неясно, впрочем, какую информацию могли получить злоумышленники. Расследованием дела занимается Управление по защите личных данных, согласно которому утечка произошла из-за того, что преступникам удалось преодолеть систему безопасности компании, клиентом которой является Администрация чешского президента.

Представитель главы государства Иржи Овчачек не стал комментировать сообщение. Войтех Марцин из пресс-службы Управления по защите личных данных подтвердил, что ведомство ведет расследование. В свою очередь, представители Министерства обороны, Управления кибербезопасности, Национального центра по борьбе с организованной преступностью и Военной разведки от комментариев отказались.

Тимур Кашапов
03-03-2020
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