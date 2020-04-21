С четверга в Праге начнется тестирование населения на наличие антител к коронавирусу

Запланированное тестирование субъективно здоровых пражан на наличие антител к коронавирусу нового типа начнется в четверг. Медпункты откроются в трех местах – на площади Мира, в Зитковых садах рядом со зданием Минздрава, а также в Катержинских садах, где будет проводиться тестирование пожилых людей и детей, сообщает Институт статистики и информации в сфере здравоохранения.

Медпункты будут открыты ежедневно с 10 до 20 часов. Анализы пенсионеров будут приниматься с 10 до 15 часов, а детей – с 15 до 20 часов.

В пражском исследовании смогут принять участие 5000 добровольцев с постоянным местом жительства в Праге, без симптомов заболевания Covid-19.

Сдача анализов будет проходить также в Брно, Уничове, Литовеле и Литомержицах. Всего тесты будут проводиться у репрезентативной выборки, состоящей из 27 тысяч человек.