С автозаправок может исчезнуть спиртное

Антон Каймаков
07-11-2018
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Автозаправочные станции могут прекратить торговлю спиртными напитками. Возможность введения соответствующей запрещающей меры ныне обдумывает кабинет министров и Минздрав Чехии. На чрезмерное употребление гражданами страны горячительных напитков и необходимость принятия ограничений обращает внимание даже Всемирная организация здравоохранения. На каждого жителя Чехии, по статистике потребления чистого спирта приходится по 15 литров.

Кроме ограничения продажи спиртного в конкретных местах, рассматривается кабинетом министров также увеличение потребительского налога на горячительные напитки.

 
 
 
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