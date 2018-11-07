С автозаправок может исчезнуть спиртное

Автозаправочные станции могут прекратить торговлю спиртными напитками. Возможность введения соответствующей запрещающей меры ныне обдумывает кабинет министров и Минздрав Чехии. На чрезмерное употребление гражданами страны горячительных напитков и необходимость принятия ограничений обращает внимание даже Всемирная организация здравоохранения. На каждого жителя Чехии, по статистике потребления чистого спирта приходится по 15 литров.

Кроме ограничения продажи спиртного в конкретных местах, рассматривается кабинетом министров также увеличение потребительского налога на горячительные напитки.