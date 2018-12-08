С 9 декабря начнет действовать новое ж/д расписание. Улучшится сообщение со Словакией и Польшей

С воскресенья, 9 декабря 2018 г., изменится расписание движения пассажирских поездов Чешской железной дороги. Сократится, например, на 19 минут время движения поездов между Прагой и Пльзенем, как и экспрессов между чешской столицей и городами Домажлице, Maрианске Лазне и Хеб. Улучшится железнодорожное сообщение со Словакией и Польшей, а также с Моравией.

Наряду с введением нового расписания Чешские железные дороги также незначительно повысят цены на проезд. Из нового расписания исчезнут обозначения скорых поездов Rx (rychlík) повышенного уровня комфортности, которые делают остановки исключительно в городах, а также будут упразднены названия поездов дальнего следования, названных в честь выдающихся личностей.