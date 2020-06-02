С 8 июня в Чехии вступает в силу новый этап смягчения карантинных мер

По решению правительства, с понедельника, 8 июня, в Чехии вступает в силу новый этап смягчения мер карантина, введенных для борьбы с распространением коронавируса. С 8 июня разрешено проводить мероприятия численностью до 500 человек. Театры, кинотеатры и концертные залы могут отменить социальную дистанцию, когда пустыми оставались целые ряды в зрительном зале. Об этом после заседания кабмина сообщил СМИ министр здравоохранения Адам Войтех. Также правительство приняло решение увеличить максимальное число посетителей зоопарков, ботанических садов и дендрариев до 250 человек на гектар. Ранее был установлен лимит 150 человек. С 15 июня правительство планирует полностью отменить данные лимиты.

Первая крупная волна снятия карантина вступила в силу 11 мая, когда открылись террасы ресторанов, торговые центры и парикмахерские. Неделю назад в школы вернулись ученики младших классов. При соблюдении социальной дистанции под открытым небом можно ходить без медицинской маски. С 25 мая разрешены мероприятия численностью до 300 человек. Открылись для посетителей внутренние помещения замков, зоопарков и т.д. Возобновилась работа бассейнов, где, однако, не находясь непосредственно в воде, на пляже и прилегающей территории посетители должны оставаться в масках.