С 8 июня в Чехии отменяется ряд антиэпидемиологических ограничений

В понедельник, 8 июня, в Чехии снимается ряд мер, принятых в рамках борьбы с пандемией коронавируса. В частности, в массовых мероприятиях смогут принять участие до 500 человек, ученикам средних школ и гимназий будет разрешено посещать консультации и кружки, в театрах, кинотеатрах и концертных залах отменяются требования по социальному дистанцированию.

Наряду с этим, с 8 июня не нужно будет носить медицинские маски в бассейнах и аквапарках, ее не должны будут носить теле- и радиоведущие в присутствии гостей в студии, снимаются последние ограничения в работе ресторанов и кафе по всей стране.