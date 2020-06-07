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С 8 июня в Чехии отменяется ряд антиэпидемиологических ограничений

Тимур Кашапов
07-06-2020
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В понедельник, 8 июня, в Чехии снимается ряд мер, принятых в рамках борьбы с пандемией коронавируса. В частности, в массовых мероприятиях смогут принять участие до 500 человек, ученикам средних школ и гимназий будет разрешено посещать консультации и кружки, в театрах, кинотеатрах и концертных залах отменяются требования по социальному дистанцированию.

Наряду с этим, с 8 июня не нужно будет носить медицинские маски в бассейнах и аквапарках, ее не должны будут носить теле- и радиоведущие в присутствии гостей в студии, снимаются последние ограничения в работе ресторанов и кафе по всей стране.

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