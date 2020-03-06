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С 6 марта в Чехии вступил в силу запрет на экспорт средств дезинфекции рук

Катерина Айзпурвит
06-03-2020
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В ситуации распространения в Европе коронавируса министр здравоохранения Чехии Адам Войтех ввел запрет на экспортные поставки в другие страны средств которые применяются для дезинфекции рук. Требование вступило в силу с 6 марта на неопределенный срок. Запрет распространяется на всех, кроме фирм-производителей.

По словам министра, ограничения введены с целью более эффективной борьбы с распространением заболевания. Кроме того, Минздрав стремится таким образом воспрепятствовать спекуляции средствами дезинфекции. Также на этой недели чешское Министерство здравоохранения запретило вывозить из стираны респираторы класса FFP3.

 
 
 
 
 
 
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