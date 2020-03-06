С 6 марта в Чехии вступил в силу запрет на экспорт средств дезинфекции рук

В ситуации распространения в Европе коронавируса министр здравоохранения Чехии Адам Войтех ввел запрет на экспортные поставки в другие страны средств которые применяются для дезинфекции рук. Требование вступило в силу с 6 марта на неопределенный срок. Запрет распространяется на всех, кроме фирм-производителей.

По словам министра, ограничения введены с целью более эффективной борьбы с распространением заболевания. Кроме того, Минздрав стремится таким образом воспрепятствовать спекуляции средствами дезинфекции. Также на этой недели чешское Министерство здравоохранения запретило вывозить из стираны респираторы класса FFP3.