С 27 марта в Чехии отменяется запрет на работу ремонтных мастерских и магазинов бытовых товаров

С 6 ч утра пятницы, 27 марта, отменяется запрет на работу ремонтных и слесарных мастерских и магазинов, торгующих товарами для дома. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства здравоохранения Чешской Республики. Также могут возобновить работу автомойки. Ранее исключение было сделано только для продуктовых магазинов, аптек и магазинов бытовой химии.

Минздрав также выпустил указ, требующий от продуктовых магазинов бесплатно раздавать при входе покупателям одноразовые перчатки или другую защиту для рук.

По итогам заседания правительства министр промышленности и торговли Карел Гавличек сообщил, что гостиницам и пансионам разрешено селить людей, которым требуется жилье для выполнения своих рабочих обязанностей. При этом продолжает действовать исключение из правил, позволяющее оказание гостиничных услуг иностранцам, которые не могут покинуть страну, и гражданам других стран с разрешением на работу в Чехии. Общий запрет на работу гостиниц введен до 1 апреля.