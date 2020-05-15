С 25 мая в Чехии разрешены собрания численностью до 300 человек

25 мая в Чехии вступает в силу новый этап смягчений мер карантина. С этого дня разрешается проведение собраний численностью до 300 человек. Если после этого не произойдет скачка заражений, то с 22 июня будут разрешены собрания численностью до 1000 человек, сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.
С 25 мая возобновляют свою работу внутренние помещения предприятий общественного питания, однако посетители ресторанов и кафе, за исключением непосредственно процесса приема пищи, должны находиться там в масках. Разрешаются запрещенные ранее посещения госпитализированных пациентов. Откроются для туристов залы чешских замков и крытые павильоны зоопарков. При этом сохраняются требования по соблюдению социальной дистанции и использованию средств дезинфекции.
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