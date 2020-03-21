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С 21 марта чехи, работающие в соседней стране, должны предъявлять пропуск для пересечения чешской границы

Катерина Айзпурвит
21-03-2020
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С нуля часов 21 марта граждане Чехии, которые ездят на работу в соседнюю страну, для пересечения границы обязаны предъявлять «книжку трансграничного работника», которую оформляет работодатель.

Чешская полиция ежедневно ставит в документ штамп о выезде и въезда. Правительство Чехии решило ужесточить правила пересечения границы, поскольку некоторые граждане нарушали карантин, злоупотребляя исключением из правила на запрет покидать территорию республики, сделанным для маятниковой трудовой миграции.

 
 
 
 
 
 
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