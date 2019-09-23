С 2021 г. в Чехии могли бы вновь открыться ясли

Лорета Вашкова
23-09-2019
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С 2021 года в Чешской Республике могли бы вновь работать ясли, полностью упраздненные в стране в конце 2013 года. Они возникли бы из ныне действующих детских групп.

Согласно правилам распределения государственных субсидий на создание и сохранение одного места для ребенка до четырех лет в яслях-саду понадобилось бы 5000 тысяч крон (196 евро) ежемесячно. Оплата яслей не превысила бы трети минимального оклада родителей, что в настоящее время составляет 4450 крон. Об этом Чешскому информагентству ЧТК в понедельник сообщила министр труда и социальных дел Яна Малачова.

 
 
 
 
 
 
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