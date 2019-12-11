С 2020 года в Чехии будут строить дома с нулевым потреблением энергии

С 1 января 2020 года в соответствии с постановлением об энергоэффективности зданий ужесточатся правила строительства частных домов. Цель законодательных изменений – снизить таким образом общее количество энергии, потребляемой в хозяйстве.
По словам руководителя компании «Шансы для зданий» Петра Голуба, суммарное потребление энергии должно быть практически нулевым, что соответствует параметрам т.н. низкоэнергетических зданий. Планируется, что новостройки будут потреблять примерно на 20 % меньше энергии. Добиться этого можно с помощью регулирования системы отопления, применения качественных теплоизоляционных материалов и использования энергии из возобновляемых источников (вода, солнце, ветер).
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