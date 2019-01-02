С 2019 года все врачи обязаны выдавать пациентам электронные рецепты

Начиная с 1 января 2019 года, перестает действовать отсрочка для врачей, не желающих выписывать пациентам рецепты в электронном виде. За систематический отказ от предоставления данной услуги врачам грозит штраф до 2 миллионов крон (80 000 евро).

В качестве базовой формы электронного рецепта предлагается код с электронной подписью врача. Также может использоваться смс-сообщение, e-mail с приложенным pdf-файлом или передача рецепта на мобильное или Интернет-приложение.

В течение прошлого года чешские врачи выписали пациентам более 58 миллионов электронных рецептов.