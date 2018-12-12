С 2019 года повысятся зарплаты сотрудников полиции, пожарной охраны и тюрем

Катерина Айзпурвит
12-12-2018
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Как сообщает МВД ЧР, правительство утвердило повышение с января 2019 г. заработной платы сотрудников структур безопасности на 2%. Полицейские, пожарные, таможенники, работники тюремной системы получат прибавки в размере нескольких сотен крон. Доплата за высокий уровень риска при исполнении служебных обязанностей повысится на 6%.

Как указывает МВД, путем увеличения зарплат ведомство хочет мотивировать граждан поступать на работу в структуры безопасности. В настоящий момент полицейские, пожарные, сотрудники таможни и тюрем со стажем менее 3-х лет зарабатывают 17 360 крон (680 евро) в месяц. После прибавки эта сумма составит 17 710 крон (695).

 
 
 
 
 
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