С 20 мая в Чехии и других странах ЕС запрещена продажа сигарет с ментолом

20 мая в Чехии и других странах Евросоюза вступил в силу запрет на продажу сигарет с ментолом. В Чехии такую табачную продукцию приобретало около 400 000 человек. Специалисты считают, что такие ароматизированные сигареты пользуются спросом среди молодежи, главным образом у девушек.

Запрет на продажу сигарет с ментолом будет способствовать тому, чтобы молодое поколение не вырабатывало привычки к курению, сообщает Центр по исследованию и превентивным мерам против потребления табака клиники аддиктологии Первого медицинского факультета Карлова университета и Всеобщей факультетской больницы в Праге. Кроме того,по мнению врачей клиники, ментоловый ароматизатор делает табачный дым менее раздражающим, и поэтому такой дым вдыхают глубже, дольше задерживают его в легких, усиливая негативное воздействие табака.

По данным Еврбарометра за 2017 г. ментоловые сигареты потребляло 8% взрослых курильщиков ЕС. Решение о поэтапном запрете ароматизированных табачных изделий было принято в ЕС в 2014 году, однако изъятие из продажи сигарет с ментолом было отодвинуто, чтобы производители и торговля успели подготовиться к изменениям на рынке.