С 20 апреля в Чехии введен «умный карантин»

С понедельника, 20 апреля, система «умный карантин» по предотвращению эпидемии коронавируса вводится во всех краях Чешской Республики. Как сообщает на своем сайте Министерство здравоохранения, это предполагает, в первую очередь, выборочное тестирование, выявление контактов с зараженными и быструю передачу информации. Теперь тесты будут проводить не только людям с признаками Covid-19, но и тем, кто не имеет симптомов, но контактировал с зараженным.

Как ранее сообщал Минздрав, введение «умного карантина» позволит смягчить ограничительные меры, препятствующие обычному распорядку жизни в стране. «В целом этот механизм окажет положительное воздействие на ускорение деятельности, обеспечивающей тестирование населения, оценку взятых анализов и выявление инфицированных среди жителей Чешской Республики», – указано в официальном документе. Как отмечают СМИ, в заявлении не говорится об использовании данных операторов мобильной связи и банковских карт.

От всех лиц, контактировавших с зараженным по телефону будет составляться заявление для проведения теста на коронавирус. Тестирование будет осуществляться либо в месте сдачи анализов, либо с помощью передвижной лаборатории «скорой помощи», либо военными.

На 20 апреля с Чехии обнаружено 1311 человек, зараженных коронавирусом нового типа; 188 ковид-позитивных пациентов скончались, более 1300 выздоровело. С начала эпидемии было проведено 6 787 тестов.