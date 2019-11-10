С 1959 года компания Škoda Auto выпустила более 6,5 миллионов машин модели Škoda Octavia всех поколений

Модель под названием Škoda Octavia автомобильного завода Škoda Auto выпускается головным предприятием фирмы в городе Млада Болеслав с 1959 года. За 60 лет, с перерывом на два десятилетия, фирма в 2019 году выпустила более 6,5 миллионов машин этой модели разных поколений.

В понедельник 11 ноября Škoda Auto представит уже четвертое поколение современной модели Octavia, разработка которой и выпуск начались в 1992 году. Самая первый вариант модели, а всего было собрано 360 тысяч таких машин, включая модификацию «универсал», выпускался в Чехословакии с 1959 по 1971 год.

Кроме главного завода в городе Млада Болеслав модель Škoda Octavia в настоящее время собирают на конвейерах чешского производителя в Китае, Индии, России, Казахстане и Алжире.