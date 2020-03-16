С 17 марта пользоваться общественным транспортом Праги можно только в повязке, закрывающей нос и рот

Власти чешской столицы запретили пользоваться общественным транспортом пассажиром, у которых отсутствует медицинская маска или повязка, закрывающая нос и рот. Требование вступает в силу с ноля часов 17 марта.
При этом в стране наблюдается острый дефицит масок, которые невозможно купить в аптеках. Мэр Праги Зденек Гржиб призывает пользоваться масками собственного изготовления или хотя бы шарфами. «Это все же лучше, чем ничего!» – пишет он в своем микроблоге Twitter.
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