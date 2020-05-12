С 12 мая от ношения масок в отдельных случаях освобождаются учащиеся, медики и пациенты

12 мая вступили в силу исключения из правил масочного режима, которые вводит Минздрав. Маску не должны носить учащиеся при сдаче государственных и вступительных экзаменов, а также на занятиях по иностранному языку. При этом они обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м, а в экзаменационном помещении не может находиться одновременно более 15 человек. Также снять маску могут пациенты и медики, если это необходимо для оказания медицинской помощи, например, на приеме у логопеда.

Обязательный масочный режим в общественных местах был введен в Чехии с 19 марта с целью помешать распространению эпидемии коронавируса среди населения. Исключения из правил уже были сделаны для детей в детских садах, водителей общественного транспорта в закрытых кабинах, членов семей, передвигающихся в одном автомобиле, и детей до двух лет.

С 25 мая отменяется масочный режим на улице при сохранении социальной дистанции 2 м. При этом в помещении ношение масок остается обязательным.