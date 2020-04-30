Архив передач

С 11 мая в Чехии разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 100 человек

Лорета Вашкова
30-04-2020
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С 11 мая в Чехии будет разрешено проведение общественных, спортивных и культурных мероприятий с участием до ста человек. Это будет касаться кинотеатров, театров, концертных залов, цирковых представлений. Об этом после заседания правительства 30 апреля сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

С 24 апреля разрешалось собираться группами до 10 человек, однако на основе выводов эпидемиологов, подчеркнул Войтех, можно перейти к смягчению принятых ранее ограничительных мер.

 
 
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