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С 11 мая музеям, театрам и галереям будет разрешено принять не более 100 человек

Тимур Кашапов
01-05-2020
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После открытия в понедельник, 11 мая, в музеи, галереи и на выставки будут одновременно допускаться не более 100 человек и не более одного человека на каждые десять квадратных метров площади помещения. В театрах будет возможно занять лишь каждый второй ряд, в кинотеатрах каждая пара зрителей должна быть отделена от остальных свободным местом. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех на пресс-конференции, посвященной дальнейшему ослаблению режима карантина.

Растислав Мадьяр, руководитель рабочей группы по ослаблению карантина, признал, что в данном режиме многие театры останутся закрыты. «Правила должны быть четкими, логичными и справедливыми. Если бы мы разрешили кинотеатрам принимать максимум 100 человек, а театрам - 300, то это было бы несправедливо. К сожалению, театрам, которые не смогут открыться, придется продолжать репетиции», - добавил он.

 
 
 
 
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