С 1 января 2020 года в Чехии вводится обязательное чипирование собак

С первого дня нового 2020 года все собаки в Чехии должны иметь под кожей вживленный микрочип с данными о породе, состоянии здоровья, стране и регионе проживания четвероногого, координатами хозяина. В случае отсутствия у пса чипа, хозяину грозит штраф до 20 тысяч крон, почти 800 евро.
Пока закон не обязывает владельцев собак после установки чипа регистрировать своего питомца в реестре. При этом местные власти, полиция и другие структуры, сталкивающиеся с потерявшимися животными, приветствовали бы такое правило.
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