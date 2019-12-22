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С 1 января 2020 года в Чехии вводится обязательное чипирование собак

Антон Каймаков
22-12-2019
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С первого дня нового 2020 года все собаки в Чехии должны иметь под кожей вживленный микрочип с данными о породе, состоянии здоровья, стране и регионе проживания четвероногого, координатами хозяина. В случае отсутствия у пса чипа, хозяину грозит штраф до 20 тысяч крон, почти 800 евро.

Пока закон не обязывает владельцев собак после установки чипа регистрировать своего питомца в реестре. При этом местные власти, полиция и другие структуры, сталкивающиеся с потерявшимися животными, приветствовали бы такое правило.

 
 
 
 
 
 
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