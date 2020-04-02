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Рынок краткосрочной аренды недвижимости Чехии восстановится не раньше конца лета-осени

Тимур Кашапов
02-04-2020
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Компании, которые занимаются краткосрочной арендой недвижимости в Праге и других городах страны, например, Airbnb, несут большие убытки из-за коронавируса. Их финансовые потери оцениваются в сотни тысяч и миллионы крон. Часть объектов в настоящее время предлагается взять в аренду на срок до трех месяцев, другая часть предлагается в долгосрочную аренду. После открытия чешских границ быстрого восстановления туристического потока в Чешскую Республику ожидать не следует. При оптимистическом варианте развития событий это произойдет не ранее, чем через год, из-за чего убытки и издержки бизнеса продолжат увеличиваться, заявил Давид Буреш, председатель Чешской ассоциации арендаторов.

 
 
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