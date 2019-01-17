Руководство Праги поставило под сомнение политику одного Китая

Тимур Кашапов
17-01-2019
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Руководство Праги намерено добиться исключения из договора о партнерстве с китайской столицей пункт, подразумевающий согласие с политикой одного Китая, в основе которой лежит признание существования на карте мира только одного китайского государства. Об этом заявили представители правящей в чешской столице коалиции, в которую входят «пираты», движение Praha Sobě и «Объединенные силы за Прагу».

По их мнению, данный пункт был навязан Праге и является «излишним». Если совет города одобрит инициативу коалиции, то мэр города Зденек Гржиб начнет переговоры об исключении данного пункта из договора с Пекином. Если китайская сторона откажется пойти навстречу, Гржиб готов расторгнуть его. Министр иностранных дел Томаш Петршичек уже заявил, что правительство не поддержит начинание Праги.

 
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