Руководство ЧСДП делегирует право выдвинуть кандидатуру на пост главы МИД председателю партии

По данным агентства ČTK, руководство социал-демократов передаст право выдвинуть кандидатуру на пост министра иностранных дел председателю партии Яну Гамачеку, который должен принять решение до 15 октября.
Таким образом, ЧСДП отодвигает решение вопроса на период после проведения коммунальных выборов. Ранее Ян Гамачек заявлял, что не видит причин менять кандидатуру евродепутата Мирослава Похе, которого президент Милош Земан отказался утвердить в должности главы внешнеполитического ведомства.
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