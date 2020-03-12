Руководство Чехии заявило о готовности к конструктивному диалогу с Россией, соответствующему позиции ЕС и НАТО

11 марта 2020 г. в Пражском Граде состоялась встреча высшего руководства Чехии, в ходе которой был рассмотрен ряд ключевых вопросов, в том числе взаимоотношения Чешской Республики с Россией.

«Высшие государственные деятели республики подтвердили готовность к конструктивному диалогу с Россией, соответствующему позиции Евросоюза и НАТО. Причем с точки зрения взаимоотношений ключевым является достижение прогресса в имплементации Минских договоренностей со стороны России. Они констатировали, что двусторонние отношения в настоящее время осложнены рядом технических, административных и исторических вопросов», – говорится в итоговом заявлении.

«Чешская Республика готова к переговорам с целью разблокирования взаимных отношений и заинтересована в скором, прагматичном и взвешенном решении этих вопросов, чему могла бы способствовать, помимо прочего, встреча президентов в мае этого года. Предполагается, что желание избавится от негативной повестки во взаимоотношениях является совместным и двусторонним», – говорится также в заявлении.

В совещании приняли участие президент республики Милош Земан, председатель Сената Милош Выстрчил, спикер Нижней палаты парламента Радек Вондрачек, премьер-министр Андрей Бабиш, глава МИД Томаш Петршичек, глава Минобороны Лубомир Метнар и глава МВД Ян Гамачек.